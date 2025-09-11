Лукашенко: Главная задача - стать рядом с Трампом и помогать ему установить мир

Результаты переговоров с американской делегацией Президент Беларуси обсудил с постоянным представителем Беларуси в ООН. Александр Лукашенко принял с докладом Валентина Рыбакова.

Во время беседы Первый обратил внимание на главные вопросы, которые были озвучены в ходе встречи с представителями США.

"Мы провели обстоятельный разговор с делегацией США и обсудили десяток вопросов, которые касаются наших отношений. Я специально пригласил вас, чтобы мы из этого комплекса вопросов еще раз однозначно определили те направления, по которым нам предстоит работать, - сказал глава государства в начале встречи. - Поскольку вы там на острие (и это острие еще не затупилось, и я не собираюсь его менять), думаю, что вы прежде всего должны знать, понимать, в каком направлении действовать. Вы владеете обстановкой. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть основные направления, по которым мы должны двигаться".

"Прежде всего я прошу передать Дональду и первой леди США (благодарность. - прим. ред.) за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа", - сказал глава государства.

"Главная наша задача - стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть - небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой Президент (США. - прим. ред.), вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача - это война в Украине (разрешение этого конфликта. - прим. ред.). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что понимает Дональда Трампа: "Одна сторона одного хочет, другая - другого. Он между ними посредник. Каким бы он сильным, мощным ни был, он же не будет решать вопросы ни за Россию, ни за Украину. Поэтому надо действовать вместе".

"То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с Президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают в Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет", - сказал глава государства.