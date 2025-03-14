Лукашенко: Главное желание Путина - прекратить войну, но к перемирию много вопросов

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Главное желание Президента России Владимира Путина - прекратить войну в Украине, но есть вопросы к предлагаемому США режиму 30-дневного перемирия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1", сообщает БЕЛТА.

Главу государства спросили, как он понял заявления Владимира Путина, согласна ли Россия на 30-дневное перемирие или нет. "Он вчера выслушал американца (речь о прибывшем в Москву спецпосланнике Президента США Дональда Трампа Стивене Уиткоффе. - Прим. БЕЛТА). Согласился или нет, он мне сейчас расскажет. Я с ним буду встречаться. С удовольствием мы поужинаем и, как обычно, до ночи проговорим. И в том числе этот вопрос. Ну, я, в общем-то, знаю его позицию. И вчера он молодец, он даже больше сказал (в заявлениях для СМИ по завершении белорусско-российских переговоров в Кремле. - Прим. БЕЛТА), чем хотел. И в том числе про эти 30 дней. Вопрос: а что, а как будет? Он сам себе задавал эти риторические вопросы, - отметил Александр Лукашенко. - Я его знаю главное желание - надо это все прекратить. За мир, за мир, за мир, за мир!"

По словам главы государства, предложенное США 30-дневное перемирие - это само по себе не новинка. Но важно, как оно будет реализовано. "В чем прав Владимир Владимирович: хорошо - перемирие, не стреляем, не убиваем, а что вы будете делать в Украине в это время? Да, украинцы поставят вопрос: а россияне что будут делать? В России сложнее проконтролировать. ВПК будет производить танки, снаряды, боеприпасы. Да, к линии фронта не потащат их. Ну на складе будут и так далее. Кто запретит? Никто. Вопрос: как это проконтролировать со стороны украинцев и Запада?" - сказал Александр Лукашенко.

Также стоит вопрос о том, не будут ли в течение этого месячного перемирия поставляться вооружения в Украину. "Перемирие. А в это время в Жешуве в Польше накопилось определенное количество оружия, боеприпасов. Американцы сняли сейчас всякие запреты - об этом Трамп объявил. Вы что, будете пичкать оружием и еще наемников туда перекидывать в течение 30 дней, а потом начнем воевать по новой? Еще больше людей погибнут, неизвестно, что будет. Поэтому много вопросов", - констатировал глава государства.