Лукашенко и Трамп поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа

Президенты Беларуси и Соединенных Штатов Америки Александр Лукашенко и Дональд Трамп 15 августа провели телефонный разговор, об этом сообщает телеграмм-канал Пул Первого.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты.