Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
Автор:Редакция news.by
Президенты Беларуси и Соединенных Штатов Америки Александр Лукашенко и Дональд Трамп 15 августа провели телефонный разговор, об этом сообщает телеграмм-канал Пул Первого.
Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты.
Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск. И это приглашение было принято.