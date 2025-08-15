Лукашенко и Трамп поговорили по телефону

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа

Президенты Беларуси и Соединенных Штатов Америки Александр Лукашенко и Дональд Трамп 15 августа провели телефонный разговор, об этом сообщает телеграмм-канал Пул Первого.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. 

Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск. И это приглашение было принято.

