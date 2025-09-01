Лукашенко: Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью

На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС плюс" Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил пять приоритетов для "семьи ШОС", информирует БЕЛТА.

В числе приоритетов - многосторонность, безопасность, устойчивое развитие как основа стабильности в регионе, продовольственная безопасность, а также индустриальное и научное развитие.

"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью", - подчеркнул белорусский лидер.

Тема заседания в формате "ШОС плюс" - претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию.