3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Лукашенко: Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностьюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131b605e-35f3-4a37-bb3c-973196b388a1/conversions/65765b60-af2a-49df-b81a-c525993cf2c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131b605e-35f3-4a37-bb3c-973196b388a1/conversions/65765b60-af2a-49df-b81a-c525993cf2c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131b605e-35f3-4a37-bb3c-973196b388a1/conversions/65765b60-af2a-49df-b81a-c525993cf2c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131b605e-35f3-4a37-bb3c-973196b388a1/conversions/65765b60-af2a-49df-b81a-c525993cf2c3-xl-___webp_1920.webp 1920w
На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС плюс" Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил пять приоритетов для "семьи ШОС", информирует БЕЛТА.
В числе приоритетов - многосторонность, безопасность, устойчивое развитие как основа стабильности в регионе, продовольственная безопасность, а также индустриальное и научное развитие.
"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью", - подчеркнул белорусский лидер.
Тема заседания в формате "ШОС плюс" - претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию.
Фото: РИА Новости