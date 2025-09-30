3.64 BYN
Лукашенко - Мишустину: Надо сагитировать Таджикистан вступить в ЕАЭС
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложение сагитировать Таджикистан на вступление в Евразийский экономический союз. Соответствующую ремарку белорусский лидер сделал на встрече с главами правительств стран СНГ и ЕАЭС, которые приехали на международные форумы в Минске, сообщила БЕЛТА.
После выступления премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды глава государства сказал: "Я так понимаю, Таджикистан еще не готов в ЕАЭС вступать. Михаил Владимирович (обращаясь к премьер-министру России Михаилу Мишустину. - Прим. БЕЛТА), надо как-то сагитировать коллегу нашего".
В настоящее время членами Евразийского экономического союза являются Беларусь, Россия, Кыргызстан, Казахстан и Армения.