Лукашенко - Мишустину: Надо сагитировать Таджикистан вступить в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложение сагитировать Таджикистан на вступление в Евразийский экономический союз. Соответствующую ремарку белорусский лидер сделал на встрече с главами правительств стран СНГ и ЕАЭС, которые приехали на международные форумы в Минске, сообщила БЕЛТА.

После выступления премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды глава государства сказал: "Я так понимаю, Таджикистан еще не готов в ЕАЭС вступать. Михаил Владимирович (обращаясь к премьер-министру России Михаилу Мишустину. - Прим. БЕЛТА), надо как-то сагитировать коллегу нашего".