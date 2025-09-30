Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко - Мишустину: Надо сагитировать Таджикистан вступить в ЕАЭС

заседание глав правительств стран СНГ и ЕАЭС в Минске
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложение сагитировать Таджикистан на вступление в Евразийский экономический союз. Соответствующую ремарку белорусский лидер сделал на встрече с главами правительств стран СНГ и ЕАЭС, которые приехали на международные форумы в Минске, сообщила БЕЛТА.

После выступления премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды глава государства сказал: "Я так понимаю, Таджикистан еще не готов в ЕАЭС вступать. Михаил Владимирович (обращаясь к премьер-министру России Михаилу Мишустину. - Прим. БЕЛТА), надо как-то сагитировать коллегу нашего".

В настоящее время членами Евразийского экономического союза являются Беларусь, Россия, Кыргызстан, Казахстан и Армения.

