3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Лукашенко: Многополярность не стучится в двери, она уже пришла
Многополярность в мире уже наступила, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате "ШОС плюс", пишет БЕЛТА.
Президент отметил, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила, - подчеркнул Александр Лукашенко. - ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "Семеркам", и "Двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов".
"Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер.