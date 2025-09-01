Лукашенко: Многополярность не стучится в двери, она уже пришла

Президент отметил, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила, - подчеркнул Александр Лукашенко. - ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "Семеркам", и "Двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов".