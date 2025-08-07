Лукашенко: Надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим

7 августа на совещании у Александра Лукашенко обсудили совершенствование деятельности Комитета госбезопасности. К обсуждению были приглашены и должностные лица, которые в прошлом не один год проработали в системе КГБ.



Среди ключевых задач - ревизия работы ведомства и устранение недостатков, выявленных по итогам пяти лет работы, в условиях нарастающей конфронтации.



Впрочем, необходимость такого разговора связана не только с той ситуацией, которая складывается внутри страны, но больше из-за военно-политической обстановки вокруг Беларуси. Александр Лукашенко также обратил внимание на сохранение разумной численности КГБ и рационального использования финансовых ресурсов.

Белорусский лидер затронул тему материальных затрат, которые должны быть рациональными и не использоваться на неперспективные направления. "Надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела", - добавил он.