3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашенко направил приветствие участникам III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
Белорусский лидер Александр Лукашенко направил приветствие участникам III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который проводится в Витебске, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Символично, что нынешняя встреча проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В те грозные часы белорусы и узбеки плечом к плечу мужественно сражались на фронтах против общего врага. И сегодня между нашими народами нет разделительных линий, а прочные дружеские связи проверены временем, - говорится в приветствии. - Свидетельством этому является динамичное развитие двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана во всех без исключения сферах - от экономики до гуманитарного сотрудничества".
Успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств, отметил Президент.
"Уверен, ставший уже традиционным женский бизнес-форум послужит отправной точкой для новых договоренностей, которые будут безусловно способствовать укреплению стратегического партнерства между двумя странами и повышению благосостояния их граждан", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал всем участникам мероприятия плодотворной и конструктивной работы, а представителям бизнеса - реализации намеченных проектов во имя процветания народов Беларуси и Узбекистана.