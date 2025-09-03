Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко направил приветствие участникам III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Наталья Кочанова на Белорусско-узбекском женском форуме
Фото: belta.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко направил приветствие участникам III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который проводится в Витебске, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Символично, что нынешняя встреча проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В те грозные часы белорусы и узбеки плечом к плечу мужественно сражались на фронтах против общего врага. И сегодня между нашими народами нет разделительных линий, а прочные дружеские связи проверены временем, - говорится в приветствии. - Свидетельством этому является динамичное развитие двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана во всех без исключения сферах - от экономики до гуманитарного сотрудничества".

Успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств, отметил Президент.

"Уверен, ставший уже традиционным женский бизнес-форум послужит отправной точкой для новых договоренностей, которые будут безусловно способствовать укреплению стратегического партнерства между двумя странами и повышению благосостояния их граждан", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем участникам мероприятия плодотворной и конструктивной работы, а представителям бизнеса - реализации намеченных проектов во имя процветания народов Беларуси и Узбекистана.

