Лукашенко направил приветствие участникам III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

"Символично, что нынешняя встреча проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В те грозные часы белорусы и узбеки плечом к плечу мужественно сражались на фронтах против общего врага. И сегодня между нашими народами нет разделительных линий, а прочные дружеские связи проверены временем, - говорится в приветствии. - Свидетельством этому является динамичное развитие двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана во всех без исключения сферах - от экономики до гуманитарного сотрудничества".