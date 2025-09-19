Лукашенко направил приветствие участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил приветствие участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума. Об этом сообщает БЕЛТА.

"В современном мире технологии и инновации играют ключевую роль в развитии экономики, повышении конкурентоспособности стран, улучшении благосостояния народов", - говорится в приветствии.

Президент отметил, что Китай на протяжении ряда лет подтверждает статус одного из мировых лидеров в сфере инноваций, демонстрирует небывалые успехи в области продвижения искусственного интеллекта, квантовых вычислений, умных городов, биотехнологий и робототехники, освоения космоса.

"Республика Беларусь, следуя мировым тенденциям, особое внимание уделяет вопросам цифровой трансформации экономики, развитию ее высокотехнологичных секторов и региональных брендов. Наша страна гордится своей инновационной инфраструктурой - сетью технологических парков, охватывающих все регионы, а также демонстрирует серьезные успехи в сфере информационных технологий, признанные на мировом уровне", - подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, научно-техническое сотрудничество занимает важное место в двусторонних отношениях Беларуси и Китая, динамично продвигается в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Сегодня, констатировал он, Беларусь и Китай могут гордиться совместными достижениями.

"По итогам проведения тематического года белорусско-китайского сотрудничества - Года науки, технологий и инноваций реализовано порядка ста мероприятий в области научно-технической кооперации. С уверенностью могу сказать, что это знаменует качественно новый этап взаимодействия Беларуси и Китая в указанной сфере", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Китай добиваются серьезных научных прорывов и выходят на перспективные открытия. "Богатый опыт сотрудничества способствует не только взаимному развитию, но и укреплению наших позиций на международной арене. Беларусь и Китай всецело разделяют Цели устойчивого развития, включая повышение благосостояния народов, чему, безусловно, должны служить современные технологии и инновации", - отметил он.

Глава государства заверил, что Беларусь готова внести свой посильный вклад в развитие инноваций на благо всех стран мира для достижения важной цели, обозначенной Председателем КНР, - создания сообщества единой судьбы человечества.

Белорусский лидер пожелал всем участникам форума плодотворной работы, передовых идей и решений, полезных встреч и грандиозных научных успехов.

Приветствие Президента Беларуси участникам церемонии открытия Пуцзянского инновационного форума

Участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума

Уважаемые участники форума!

Дамы и господа!

От имени белорусского народа и от себя лично рад приветствовать вас на церемонии открытия ежегодного Пуцзянского инновационного форума.

В современном мире технологии и инновации играют ключевую роль в развитии экономики, повышении конкурентоспособности стран, улучшении благосостояния народов.

Китай на протяжении ряда лет подтверждает статус одного из мировых лидеров в сфере инноваций, демонстрирует небывалые успехи в области продвижения искусственного интеллекта, квантовых вычислений, умных городов, биотехнологий и робототехники, освоения космоса. Это лишь небольшая часть достижений, которые не только приносят пользу китайскому народу, но и открывают новые возможности для глобального сотрудничества.

Республика Беларусь, следуя мировым тенденциям, особое внимание уделяет вопросам цифровой трансформации экономики, развитию ее высокотехнологичных секторов и региональных брендов. Наша страна гордится своей инновационной инфраструктурой - сетью технологических парков, охватывающих все регионы, а также демонстрирует серьезные успехи в сфере информационных технологий, признанные на мировом уровне. Мы наращиваем компетенции в микро- и наноэлектронике, приборостроении, промышленных биотехнологиях и электротранспорте. Именно в Беларуси создан самый большой карьерный самосвал на планете.

Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем занимает важное место в наших двусторонних отношениях, динамично продвигается в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Сегодня мы можем гордиться совместными достижениями.

Впечатляет результатами своей деятельности Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", который председатель КНР Си Цзиньпин называет "жемчужиной Шелкового пути". Наши ученые вместе создают наноматериалы и новые полимеры. В г.Минске запущен пилотный проект по разработке интеллектуальных систем управления дорожным движением с использованием китайских алгоритмов на базе машинного обучения.

По итогам проведения тематического года белорусско-китайского сотрудничества - Года науки, технологий и инноваций реализовано порядка ста мероприятий в области научно-технической кооперации. С уверенностью могу сказать, что это знаменует качественно новый этап взаимодействия Беларуси и Китая в указанной сфере.

Наши страны добиваются серьезных научных прорывов и выходят на перспективные открытия. Богатый опыт сотрудничества способствует не только взаимному развитию, но и укреплению наших позиций на международной арене. Беларусь и Китай всецело разделяют Цели устойчивого развития, включая повышение благосостояния народов, чему, безусловно, должны служить современные технологии и инновации.

Мы поддерживаем инициативы по международному сотрудничеству в области формирования открытой, справедливой, беспристрастной и недискриминационной глобальной среды для научно-технического развития. Беларусь готова внести свой посильный вклад в развитие инноваций на благо всех стран мира для достижения важной цели, обозначенной Председателем КНР, - создания сообщества единой судьбы человечества.

Желаю участникам форума плодотворной работы, передовых идей и решений, полезных встреч и грандиозных научных успехов.