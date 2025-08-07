Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью и. о. Президента Мьянмы Мьин Све

Мьин Све / Фото AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-xl-___webp_1920.webp 1920w Мьин Све / Фото AP Photo

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование председателю Комиссии национальной безопасности и мира Мьянмы старшему генералу Мин Аун Хлайну в связи с уходом из жизни бывшего вице-президента и исполняющего обязанности Президента Мьянмы Мьин Све. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"С большой скорбью в Беларуси узнали про завершение жизненного пути бывшего вице-президента и исполняющего обязанности Президента Республики Союз Мьянма Мьин Све, - говорится в соболезновании. - Мьянма утратила преданного патриота, талантливого военного и государственного деятеля, который посвятил жизнь укреплению суверенитета Родины, социально-экономическому развитию и служению своему народу".