Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью и. о. Президента Мьянмы Мьин Све
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование председателю Комиссии национальной безопасности и мира Мьянмы старшему генералу Мин Аун Хлайну в связи с уходом из жизни бывшего вице-президента и исполняющего обязанности Президента Мьянмы Мьин Све. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"С большой скорбью в Беларуси узнали про завершение жизненного пути бывшего вице-президента и исполняющего обязанности Президента Республики Союз Мьянма Мьин Све, - говорится в соболезновании. - Мьянма утратила преданного патриота, талантливого военного и государственного деятеля, который посвятил жизнь укреплению суверенитета Родины, социально-экономическому развитию и служению своему народу".
От имени белорусского народа и себя лично Президент Беларуси адресовал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Мьин Све в это тяжелое для них время.