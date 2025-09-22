Лукашенко направил в Саудовскую Аравию поздравление с Национальным днем

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и жителей королевства с Национальным днем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что под руководством Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда королевство успешно реализует масштабные преобразования, укрепляет экономический и научно-технический потенциал, а также вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе и на планете.

"Беларусь с уважением относится к последовательной и взвешенной позиции Саудовской Аравии по вопросам международной повестки дня и ценит конструктивный характер наших двусторонних отношений. Уверен, что благодаря совместным усилиям белорусско-саудовское взаимодействие будет и дальше расширяться во всех сферах на благо народов обеих стран", - подчеркнул глава государства.