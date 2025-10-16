Лукашенко назвал результаты работы экономики в 2025 году неоднозначными

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e894631-7424-4c78-be8c-d3a69b72d768/conversions/0f1c0d03-5217-46ef-8ebf-ff0c1e85f4ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e894631-7424-4c78-be8c-d3a69b72d768/conversions/0f1c0d03-5217-46ef-8ebf-ff0c1e85f4ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e894631-7424-4c78-be8c-d3a69b72d768/conversions/0f1c0d03-5217-46ef-8ebf-ff0c1e85f4ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e894631-7424-4c78-be8c-d3a69b72d768/conversions/0f1c0d03-5217-46ef-8ebf-ff0c1e85f4ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал результаты работы экономики за прошедший период 2025 года пока неоднозначными. Об этом глава государства заявил 16 октября на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сообщает БЕЛТА.

В повестке мероприятия - проекты документов по социально-экономическому развитию страны, прогноз работы экономики и бюджет на следующий год.

Глава государства напомнил, что в этом году завершается реализация шестой пятилетней программы. И до конца 2025-го нужно приложить неимоверные усилия, чтобы выполнить все доведенные параметры.

"Пока картина неоднозначная, - отметил Президент. - С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы".