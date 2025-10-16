3.71 BYN
Лукашенко назвал результаты работы экономики в 2025 году неоднозначными
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал результаты работы экономики за прошедший период 2025 года пока неоднозначными. Об этом глава государства заявил 16 октября на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сообщает БЕЛТА.
В повестке мероприятия - проекты документов по социально-экономическому развитию страны, прогноз работы экономики и бюджет на следующий год.
Глава государства напомнил, что в этом году завершается реализация шестой пятилетней программы. И до конца 2025-го нужно приложить неимоверные усилия, чтобы выполнить все доведенные параметры.
"Пока картина неоднозначная, - отметил Президент. - С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы".
"С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются (пока), - продолжил Александр Лукашенко. - Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2 % за 8 месяцев".