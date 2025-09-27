Лукашенко: Нужно работать и соблюдать железную дисциплину, чтобы была экономика

Рабочая суббота Президента однозначно встряхнула всех на востоке страны. После командировки в Россию Александр Лукашенко внезапно приехал в Шкловский район. Президентский маршрут стал полной импровизацией.

Глава государства изначально захотел посмотреть, как живет и работает предприятие "АСБ-Агро Городец". В свое время Александр Лукашенко там был руководителем, тогда будущему Президенту удалось существенно поднять уровень хозяйства. А что сейчас?! Президент увидел беспорядок, факты бесхозяйственности, есть вопросы относительно стратегии развития. Как сказал сам глава государства, это худшее сельхозпредприятие, которое он видел за два года.

Президент проехал по незапланированному маршруту, деревням Шкловского района, побывал на ферме в деревне Путники, в полях, честно и откровенно пообщался с людьми и в финале этой насыщенной командировки заехал на комбикормовый завод. Эта точка стала самой позитивной - действительно пример того, как надо работать.

После командировки в Россию Лукашенко приехал в Шкловский район

Прямо перед командировкой в Москву Александр Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента Юрия Назарова. Говорили в том числе о строительстве и реконструкции крупных проектов в Шклове - молокоперабатывающего и комбикормового заводов. И уже сразу по возвращении из России Александр Лукашенко решил посмотреть, как продвигаются работы. Но все пошло не по плану.

Спонтанный маршрут Президента

Журналисты с утра вообще не знали, куда поедут. А по прибытии "на точку", машинный двор предприятия "АСБ-Агро Городец", все перешептывались: "Это реально то предприятие, где в свое время работал будущий Президент?! Давно мы такого не видели".

Машинный двор "АСБ-Агро Городец"

Место знаковое, раз здесь работал будущий Президент. Мы думали, что буквально все должно "сиять". Но нет. И даже, если списывать "на рабочую обстановку", все равно как-то не вяжется с такой историей.

На удивление, пройдясь по гаражам и территории, Президент ни разу не повысил голос. Но ремарки и даже молчание - куда красноречивие.

"Единственный вывод - хозяина нет. Это говорит о работе председателя райисполкома", - сказал Президент.

"АСБ-Агро Городец" специализируется на растениеводстве

"АСБ-Агро Городец" входит в структуру знаменитого холдинга "Купаловское". Уже год руководит предприятием Илья Мальчевский. Молодой управленец. Президент будет просить Назарова и Бартоша помочь ему по все фронтам, а то слухи уже доходят - глаз не горит.

Основная специализация предприятия - растениеводство. Тут в целом хорошая кормовая база. Но надо поднимать культуру производства, как и технологическую, и кадровую дисциплину. Все очевидно - порядка здесь нет.

Президент пообщался с местными жителями

Президент в Шкловском районе - новость разлетелась очень быстро. Возле машинного двора стали собираться люди. Ждали, встречали.

Многие из этих людей здесь живут и работают, кто-то приехал из соседней деревни. Виктор Петаков на предприятии работал вместе с главой государства, был дояром в Городце. Президент искренне поделится не самыми приятными впечатлениями от увиденного сегодня.

"Это вот ваше хозяйство, мое хозяйство, одно из худших. Не самое худшее, но одно из худших. До такого состояния довели, - сказал Александр Лукашенко. - Вроде внешне посмотришь, поселок, социальная сфера неплохо. Здесь есть возможность для того, чтобы иметь хорошее хозяйство. Ну, просто так руки опустили, на это не смотрели. Но это я разберусь. У вас здесь дисциплины сегодня нет".

Президент потребовал навести на предприятии полный порядок

Еще раз Александр Лукашенко пообещал сюда приехать весной. Только чтобы все было по-другому.

"Надо, чтобы работала система: ты за это отвечаешь, ты - за это. Надо, чтобы люди шевелились, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас в деревне люди разучились работать. Вот проблема. Но это все от нас, от начальников. Печально, конечно. Это худшее хозяйство, которое я видел за последние два года. Я с ума бы сошел, если бы у меня вот так было скошено, как здесь. Я бы с косой сам ходил и косил. А ты спокойно на это смотришь. Но это уже психология нынешнего руководителя. Он за порядком не смотрит. А они привыкают к этому".

Президент напомнил, что со стороны государства было немало сделано для того, чтобы создать условия для жизни людей, социальную инфраструктуру. "А как бы вы жили, если бы государство не помогло? Я намекаю на то, что за вами должок (в смысле ответственной работы ради будущего своего и своей страны)", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прокомментировал многочасовые переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся накануне в Кремле.

По словам главы государства, вместе с российским лидером они обсуждали совместные решения и шаги в нынешней непростой ситуации: "Думали, как же нам выжить в это сложное время".

Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка в мире заставляет даже такие огромные, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать, не говоря уже о таких небольших странах, как Беларусь, где тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле.

"Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать", - заметил Александр Лукашенко.

На примере Городца Президент рассуждает в целом о подходах к любому делу. Тем более, если доверена руководящая должность. Да, работа на селе - не из простых. Желающих работать в деревне все меньше, молодежь стремится в большие города. Но жить хорошо хотят все! Вопрос - за чей счет?!

Лукашенко пообещал приехать в "АСБ-Агро Городец" весной

Государство выполнит свои гарантии - даст работу/жилье/зарплату/ обеспечит соцзащиту. С отдачей зачастую проблемы. Человеческий фактор остается решающим, и это видно на примере того же Городца.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

"Президент же абсолютно прав. Это хозяйство маленькое, компактное. Там 4,5 тыс. га земли. Мы приведем порядок. Просто рабочая обстановка. Сегодня масса работы у аграриев. Есть на это зима, чтобы привести в порядок технику. Сейчас поставим на зимнее хранение, зимой обслужим, наведем порядок с этими мастерскими, все сделаем".

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

"Дефицит кадров вообще везде в районе испытывается, на всех производствах. Но их можно по-разному решать. Поэтому мы отработаем систему дополнения недостающих кадров. А в целом костяк специалистов есть, просто больше надо потребовать, как Президент сказал".

Президент посетил товарную ферму в Путниках

Президент заехал и на товарную ферму в деревню Путники. Главу государства волнует все до мельчайших деталей: как идет кормораздача, нет ли воды в траншеях, сколько сенажа и силоса, какой будет урожай.

Александр Лукашенко заехал в деревню Кривель в Шкловском районе. После - на кукурузное поле. Будет что сказать министру и другим ответственным после увиденного по ходу незапланированного маршрута.

Министр сельского хозяйства будет доложил по всем культурам. Как идет уборка, как сеят. Президент ставит жесткие сроки!

Президент указал на недостатки, на которые обратил внимание по пути в хозяйство. В частности, Александр Лукашенко констатировал, что возле дороги растет хорошая кукуруза, в то время как на удалении дела в полях обстоят заметно хуже. Кроме того, заметил глава государства, высота посевов рапса говорит о том, что регуляторы роста там не применялись.

"Не наведем порядок - голодными будем ходить!" - заявил Александр Лукашенко.

Немаловажной темой стал урожай кукурузы в целом по стране. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, кукурузой засеяно около 1 млн 300 тыс. га, большую часть которой убирают на силос.

Александр Лукашенко поинтересовался видами на урожай и этой сельхозкультуры. Как доложил Юрий Горлов, урожай кукурузы на зерно планируется примерно около 2 млн 200 тыс. т.

"То есть две двести - это минимальное, что мы можем получить? - уточнил Президент и получил утвердительный ответ. - Короче, тебе надо два двести - два с половиной получить зерна. Это и плющить, и сушить будем. Остальное - в силос".

Лукашенко поручил проработать вопрос о строительстве еще одного сахарного завода в Беларуси

Разговор зашел об уборке сахарной свеклы. Сколько - и нужно ли вообще сеять в этом районе эту культуру? Оказалось, на эти вопросы разные взгляды управделами и руководства региона. Вопрос в распределении полномочий. Президент помог найти решение - и здесь тоже не без эмоций.

Лукашенко показали, как применяют дроны в сельском хозяйстве

Президенту показали и новейшие технологии - как в сельском хозяйстве помогают агродроны. Десикация. Это процесс предуборочного высушивания растений. Позволяет минимизировать потери урожая.

Такие агродроны многофункциональны. Распыляют необходимые микроэлементы, а также помогают бороться с вредителями.

Андрей Крушев, директор ООО "Дронсервис":

"С дроном можно всю технологическую карту по защите растения закрывать полностью. Это позволяет сохранить как минимум 10 % урожая. Просто потому, что не ездим по рапсу, не вытаптываем то, что посеяли. Мы еще в 2021 году обработали в тестовом режиме порядка 1 тыс. га. А в этом году, хотя сезон еще не закончился, мы обработали уже 57 тыс. га. Дроны займут свою нишу, кто бы как не хотел и предвзято не относился к этой технике. Мы знаем, какое вокруг дронов настроение. Все очень боятся дронов. И наша задача, чтобы люди увидели, что дроны трудятся на полях, и они мирные, добрые, они воюют за урожай".

Посмотрели и традиционную уборку кукурузы. Президент поставил конкретные цифры-задачи по зерну: сушке и плющению - 3 млн т в идеале.

Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

"Время уборки кукурузы настало. Погодные условия серьезно повлияли на уборочные работы, сместились сроки. Но надо подчеркнуть, что не сместились сроки сева. И действительно в хозяйствах возникла серьезная проблема по освобождению площадей и подготовки для сева озимых. Поэтому оперативно приняты многие решения для того, чтобы сжать сроки и вовремя отсеять зимы. Основные площади к 1-2 октября будут завершены. До 5-го те темпы, которые у нас сегодня есть, позволят завершить сев озимых полностью".

Глава государства хочет, чтобы Шкловский район стал образцово-показательным и задал курс для других регионов. Президент всегда говорит, что все начинается с порядка. А показуха никому не нужна.

Лукашенко про новый комбикормовый завод в Шклове: все сделано по уму, идеально

Глава государства обсудил развитие важнейших для Шкловщины проектов.

Александр Лукашенко сегодня приехал на площадку комбикормового завода. Там завершили реконструкцию. И это пример реально хорошей работы!

Как доложили главе государства, завод уже работает после проведенной реконструкции, запущены новые автоматизированные технологические линии, налажен процесс досушивания и переработки в комбикорм различных видов зерна, включая кукурузу и рапс. Производят здесь комбикорм для птицы, крупного рогатого скота и свиней, что позволяет существенно увеличить эффективность в животноводстве. Более того, из сырья делают не только комбикорм, но и по-хозяйски используют сопутствующую продукцию. Например, при производстве комбикорма из рапса тут же отжимают рапсовое масло. "Очень разумно и так, как надо", - дал свою оценку Александр Лукашенко.

Предприятие градообразующее для всего района и области. Должно в целом подтянуть экономику и обеспечить животноводство полезными и сбалансированными кормами, от которых зависят высокие надои и привесы.

Образец для остальных регионов

В Шкловском районе параллельно идет строительство и реконструкция еще нескольких важнейших объектов. Агросервис обеспечит качественный и своевременный ремонт сельхозтехники. Строят молокоперерабатывающий завод. Все идет по графику. Думают над благоустройством, есть план по поставкам оборудования, будут помогать и с арендным жильем специалистам, которые здесь работают.

Проекты, которые реализованы при жестких и конкретных сроках, технологической и кадровой дисциплине.