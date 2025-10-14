3.69 BYN
Лукашенко о санкциях США и ЕС: Мы научились жить под давлением, но они отвлекают нас
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сохранение западных санкций, отметив, что, несмотря на изменения в риторике американского руководства, политика ограничений в отношении Беларуси продолжается. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания в Минске, посвященного международной обстановке и отношениям с США, информирует БЕЛТА.
"Следует учитывать, что на данный момент в отношении Беларуси со стороны США и их союзников, особенно Европейского союза, продолжают действовать санкции. Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем, - сказал глава государства. - Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле - ничего подобного".
Александр Лукашенко напомнил, что ранее Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио заявляли о прекращении финансирования различного рода НПО и прочих "грязных дел". "Но совсем недавно мы об этом узнали, что ничего подобного, - финансирование возобновлено. Ну это их дело, куда тратить деньги. А наше дело - видеть свои интересы", - подчеркнул белорусский лидер.