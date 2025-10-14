Лукашенко о санкциях США и ЕС: Мы научились жить под давлением, но они отвлекают нас

"Следует учитывать, что на данный момент в отношении Беларуси со стороны США и их союзников, особенно Европейского союза, продолжают действовать санкции. Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем, - сказал глава государства. - Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле - ничего подобного".