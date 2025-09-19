Лукашенко о Жировичском монастыре: Мы для православных должны здесь сделать идеальное место

"Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что здесь кое-что делали на скорую руку совсем недавно. Не все сделано. Запомните: это - жемчужина православия. Мы для православных должны здесь сделать идеальное место", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, при очередном визите в Жировичский монастырь в июне 2021 года Президент поручил в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. "Жировичи у нас агрогородок. И часть этого агрогородка - монастырь и храм. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски", - сказал он.