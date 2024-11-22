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Лукашенко обратил внимание, что 2025 год, как и вся пятилетка, будут непростыми
Надо прожить год и пятилетку так, чтобы не было позорно и стыдно перед будущими поколениями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 января во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что нынешний год, как и вся пятилетка, будут непростыми. "Я говорю это откровенно. Никто из кандидатов в Президенты, вы понимаете, этого не видит, потому что не обладает той информацией (какой обладает действующий глава государства. - Прим. ред.). Поэтому я вам говорю как действующий Президент. И полгода назад начал вас предупреждать. Вот оно и получается", - сказал Александр Лукашенко.
В числе основных факторов, которые в той или иной степени будут влиять на ситуацию в стране, Президент отметил экономические показатели в России. "Основной наш рынок - Россия. Он и будет основным рынком. Но нам надо понимать, что на российском рынке будет очень сложно. На рынке СНГ будет не проще, не просто", - предупредил глава государства. Например, прогноз по ключевым индикаторам развития в России крайне осторожный: рост экономики в пределах 1,5-2,5 %, двузначные банковские ставки, растущий дефицит бюджета (более 1,2 трлн рублей).
"Поэтому надо шевелиться. Надо прожить не только будущий год, но и пятилетку вытащить так, чтобы позорно и стыдно не было перед будущими поколениями", - ориентировал Александр Лукашенко.
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