Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко объяснил, зачем необходимо развивать религиозные центры

Лукашенко объяснил, зачем необходимо развивать религиозные центры

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости помощи государства в развитии религиозных центров различных конфессий, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле. Такое мнение он выразил в Жировичах, где расположен один из крупных православных центров - Свято-Успенский Жировичский монастырь, информирует БЕЛТА.

"Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, надо исходить из очередности, того, что действительно необходимо сделать, ведь государство несет еще и социальные функции, включая строительство жилья и другие направления. "Масса вопросов, которые надо решать", - сказал Президент.

Теги:

Президент БеларусиАлександр Лукашенкорелигия