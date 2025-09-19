3.64 BYN
Лукашенко объяснил, зачем необходимо развивать религиозные центры
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости помощи государства в развитии религиозных центров различных конфессий, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле. Такое мнение он выразил в Жировичах, где расположен один из крупных православных центров - Свято-Успенский Жировичский монастырь, информирует БЕЛТА.
"Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, надо исходить из очередности, того, что действительно необходимо сделать, ведь государство несет еще и социальные функции, включая строительство жилья и другие направления. "Масса вопросов, которые надо решать", - сказал Президент.