Лукашенко объяснил, зачем необходимо развивать религиозные центры

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости помощи государства в развитии религиозных центров различных конфессий, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле. Такое мнение он выразил в Жировичах, где расположен один из крупных православных центров - Свято-Успенский Жировичский монастырь, информирует БЕЛТА.

"Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле", - подчеркнул белорусский лидер.