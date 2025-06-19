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Лукашенко одобрил проект межправсоглашения Беларуси и ОАЭ, касающийся торговли услугами
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указ № 236, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Основными целями этого международного договора являются создание зоны свободной торговли услугами между Беларусью и ОАЭ, обеспечение благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в сфере содействия инвестициям, расширение и диверсификация взаимной торговли. Заключение соглашения укрепит торгово-экономические связи между странами.
На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство.