Лукашенко одобрил проект межправсоглашения Беларуси и ОАЭ, касающийся торговли услугами

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указ № 236, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Основными целями этого международного договора являются создание зоны свободной торговли услугами между Беларусью и ОАЭ, обеспечение благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в сфере содействия инвестициям, расширение и диверсификация взаимной торговли. Заключение соглашения укрепит торгово-экономические связи между странами.