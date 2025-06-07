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Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион
Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске, пишет БЕЛТА.
Для Минска это не первый масштабный спортивный объект, который строили наши друзья из Китая. Буквально полгода назад в столице открылся самый большой бассейн в Беларуси. А 7 июня - самый вместительный стадион с более чем 33 тыс. мест для зрителей.
Арена полностью соответствует критериям для получения 4-й категории УЕФА. Это значит, что здесь можно проводить матчи чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы, Суперкубка УЕФА. Здесь будут проходить не только международные матчи высокого уровня, но и игры национального первенства.
Стадион оснащен самой современной техникой. Подогрев поля, система полива, светодиодная подсветка, два больших экрана - это далеко не все характеристики новой футбольной арены в столице.
Церемония открытия тоже получилась символичной. Место нашлось и белорусскому, и китайскому колориту. Согласитесь, нечасто можно увидеть китайского артиста, который на чистом белорусском языке поет знаменитую "Купалинку". А потом нашу артистку, которая поет на таком же чистом китайском. А на фоне этого необычного выступления пронесли китайского дракона.
И хотя открытие стадиона подразумевает официоз, Президент решил сказать "по-человечески, от души". Мысль о том, что на Партизанском проспекте было бы неплохо построить стадион, пришла Александру Лукашенко достаточно давно. Реализовать ее помог председатель КНР Си Цзиньпин. А получилось это вот так...
"Было принято решение о строительстве здесь Национального стадиона. И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым, но очень надежным другом - Председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он так по-китайски (китайцы - люди очень спокойные, взвешенные) в конце того, как я поделился мыслями, сказал: мы подумаем", - рассказал белорусский лидер.
Конечно же, Президент говорил и про сам футбол. Не секрет, что Александр Лукашенко в молодости увлекался именно этим видом спорта. И ему, как и любому футбольному болельщику, хотелось бы видеть достойные результаты нашей сборной.
"Надеюсь, уровень игры наших клубов и особенно сборных будет соответствовать созданным для них условиям", - сказал Президент. Ведь белорусы умеют играть - выход нашей сборной по пляжному футболу в финал Чемпионата мира хорошо это показал.
Символический ключ, который белорусскому лидеру передал вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн, Александр Лукашенко вручил футболистам нашей молодежной сборной по футболу. Первый матч на новом стадионе проводит именно молодежь: белорусская сборная U-21 играет со сборной Китая U-22.
Спортивный праздник ощущался задолго до церемонии открытия и начала футбольного матча. Посмотреть первую игру на самой большой арене в стране желающих было немало. Трибуны почти под завязку заполнились болельщиками разных возрастов - и белорусскими, и китайскими. Национальные флаги, кричалки, "волна" сопровождали игру все 90 минут. А чтобы болельщики не скучали до начала матча, для них организовали интерактив.