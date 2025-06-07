Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске, пишет БЕЛТА.

Для Минска это не первый масштабный спортивный объект, который строили наши друзья из Китая. Буквально полгода назад в столице открылся самый большой бассейн в Беларуси. А 7 июня - самый вместительный стадион с более чем 33 тыс. мест для зрителей.

Арена полностью соответствует критериям для получения 4-й категории УЕФА. Это значит, что здесь можно проводить матчи чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы, Суперкубка УЕФА. Здесь будут проходить не только международные матчи высокого уровня, но и игры национального первенства.

Стадион оснащен самой современной техникой. Подогрев поля, система полива, светодиодная подсветка, два больших экрана - это далеко не все характеристики новой футбольной арены в столице.

Церемония открытия тоже получилась символичной. Место нашлось и белорусскому, и китайскому колориту. Согласитесь, нечасто можно увидеть китайского артиста, который на чистом белорусском языке поет знаменитую "Купалинку". А потом нашу артистку, которая поет на таком же чистом китайском. А на фоне этого необычного выступления пронесли китайского дракона.

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-xl-___webp_1920.webp 1920w

И хотя открытие стадиона подразумевает официоз, Президент решил сказать "по-человечески, от души". Мысль о том, что на Партизанском проспекте было бы неплохо построить стадион, пришла Александру Лукашенко достаточно давно. Реализовать ее помог председатель КНР Си Цзиньпин. А получилось это вот так...

"Было принято решение о строительстве здесь Национального стадиона. И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым, но очень надежным другом - Председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он так по-китайски (китайцы - люди очень спокойные, взвешенные) в конце того, как я поделился мыслями, сказал: мы подумаем", - рассказал белорусский лидер.

Конечно же, Президент говорил и про сам футбол. Не секрет, что Александр Лукашенко в молодости увлекался именно этим видом спорта. И ему, как и любому футбольному болельщику, хотелось бы видеть достойные результаты нашей сборной.

"Надеюсь, уровень игры наших клубов и особенно сборных будет соответствовать созданным для них условиям", - сказал Президент. Ведь белорусы умеют играть - выход нашей сборной по пляжному футболу в финал Чемпионата мира хорошо это показал.

Национальный футбольный стадион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d82e0d-df07-4aaf-812f-2130a77fd626/conversions/67f7f30e-f5e6-421a-9a89-d6231886c719-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d82e0d-df07-4aaf-812f-2130a77fd626/conversions/67f7f30e-f5e6-421a-9a89-d6231886c719-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d82e0d-df07-4aaf-812f-2130a77fd626/conversions/67f7f30e-f5e6-421a-9a89-d6231886c719-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d82e0d-df07-4aaf-812f-2130a77fd626/conversions/67f7f30e-f5e6-421a-9a89-d6231886c719-xl-___webp_1920.webp 1920w

Символический ключ, который белорусскому лидеру передал вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн, Александр Лукашенко вручил футболистам нашей молодежной сборной по футболу. Первый матч на новом стадионе проводит именно молодежь: белорусская сборная U-21 играет со сборной Китая U-22.