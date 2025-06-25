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Лукашенко подписал указ, устанавливающий единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости

Лукашенко подписал указ, устанавливающий единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня подписал указ № 245, которым устанавливает единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами.

Размер таких тарифов рассчитывался с учетом экономически обоснованных затрат. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Данное решение Президента, как и недавно принятая новая редакция закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", позволит в полной мере обеспечить реализацию принципа "одно окно" при госрегистрации недвижимости.

Указ вступит в силу после его официального опубликования.

Александр ЛукашенкоуказПрезидент Беларуси