Лукашенко подписал указ, устанавливающий единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня подписал указ № 245, которым устанавливает единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами.

Размер таких тарифов рассчитывался с учетом экономически обоснованных затрат. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Данное решение Президента, как и недавно принятая новая редакция закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", позволит в полной мере обеспечить реализацию принципа "одно окно" при госрегистрации недвижимости.