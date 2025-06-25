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Лукашенко подписал указ, устанавливающий единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимости
Автор:Редакция news.by
Лукашенко подписал указ, устанавливающий единые тарифы на услуги по госрегистрации недвижимостиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня подписал указ № 245, которым устанавливает единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами.
Размер таких тарифов рассчитывался с учетом экономически обоснованных затрат. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Данное решение Президента, как и недавно принятая новая редакция закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", позволит в полной мере обеспечить реализацию принципа "одно окно" при госрегистрации недвижимости.
Указ вступит в силу после его официального опубликования.