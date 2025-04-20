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Лукашенко подтвердил планы встретиться с Путиным в Волгограде. Затем - парад в Москве и в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы встретиться с Президентом России Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Об этом глава государства рассказал во время посещения храма в Толочине, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что нынешний год для Беларуси особенный из-за важной юбилейной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Витебская область была в числе наиболее пострадавших во время той страшной войны. "Мы и сейчас, занимаясь доказательствами зверств фашистов в нашей Беларуси, занимаемся выявлением фактов геноцида белорусского народа. И, знаете, очень много мест захоронений находим на Витебщине", - сказал Президент.
В год 80-летия Победы запланировано проведение многих памятных мероприятий, посвященных этой дате и подвигу советского народа. Они будут проходить как в Беларуси, так и в России, в том числе с участием лидеров двух стран. Одно из таких мероприятий состоится уже в ближайшее время. Это международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля.
"Это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня, - сказал глава государства. - Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем - парад в Москве, в Беларуси. И до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь".