Лукашенко подтвердил планы встретиться с Путиным в Волгограде. Затем - парад в Москве и в Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы встретиться с Президентом России Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Об этом глава государства рассказал во время посещения храма в Толочине, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что нынешний год для Беларуси особенный из-за важной юбилейной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Витебская область была в числе наиболее пострадавших во время той страшной войны. "Мы и сейчас, занимаясь доказательствами зверств фашистов в нашей Беларуси, занимаемся выявлением фактов геноцида белорусского народа. И, знаете, очень много мест захоронений находим на Витебщине", - сказал Президент.

В год 80-летия Победы запланировано проведение многих памятных мероприятий, посвященных этой дате и подвигу советского народа. Они будут проходить как в Беларуси, так и в России, в том числе с участием лидеров двух стран. Одно из таких мероприятий состоится уже в ближайшее время. Это международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля.