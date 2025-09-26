Лукашенко положительно оценил миролюбивую риторику Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил миролюбивый курс внешней политики президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал журналистам в Кремле после переговоров с Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

Главу государства спросили, сохраняется ли настрой Дональда Трампа на урегулирование в Украине, ведь его риторика постоянно меняется.

"У Трампа, я его понимаю, такая тактика: надавить - отступить, отступить - надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь. В самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович (Путин. - Прим. ред.) очень уважает Трампа, с уважением к нему относится не меньше, чем я, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому мы что-то пропускаем мимо ушей. Понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника (Чарли Кирка. - Прим. ред.) очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом".

"То, что заявляет Трамп, надо понимать. Всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там "бумажный тигр" (так образно Дональд Трамп назвал Россию. - Прим. ред.), еще чего-то. Не надо. Вот я "старшему брату" (Президенту России Владимиру Путину. - Прим. ред.) сказал: молодец! Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкое время", - уверен белорусский лидер.