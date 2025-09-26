Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко положительно оценил миролюбивую риторику Трампа

Лукашенко положительно оценил миролюбивую риторику Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил миролюбивый курс внешней политики президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал журналистам в Кремле после переговоров с Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

Главу государства спросили, сохраняется ли настрой Дональда Трампа на урегулирование в Украине, ведь его риторика постоянно меняется.

"У Трампа, я его понимаю, такая тактика: надавить - отступить, отступить - надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь. В самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович (Путин. - Прим. ред.) очень уважает Трампа, с уважением к нему относится не меньше, чем я, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому мы что-то пропускаем мимо ушей. Понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника (Чарли Кирка. - Прим. ред.) очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом".

"То, что заявляет Трамп, надо понимать. Всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там "бумажный тигр" (так образно Дональд Трамп назвал Россию. - Прим. ред.), еще чего-то. Не надо. Вот я "старшему брату" (Президенту России Владимиру Путину. - Прим. ред.) сказал: молодец! Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкое время", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп занял очень хорошую порядочную позицию: "Он говорит там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть, и семь, может, шесть. Но главное - во внешней политике - "мир, мир, мир!"

Разделы:

ПрезидентСША

Теги:

Беларусь-СШААлександр ЛукашенкоДональд Трамп