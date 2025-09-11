3.64 BYN
Лукашенко помиловал 52 заключенных, из них 14 иностранных граждан
Автор:Редакция news.by
По просьбе Президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности Президент Беларуси принял решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Беларуси.
Всего помилованы 52 заключенных, из них 14 иностранных граждан.
Шесть из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.