Лукашенко поручил определиться со стратегией развития Витебской области

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Полоцка поручил определиться со стратегией развития Витебской области, и прежде всего ее агропромышленным комплексом, сообщает БЕЛТА.

"Что будем делать с Витебской областью или в Витебской области? - спросил Александр Лукашенко у чиновников, и прежде всего у министра сельского хозяйства и продовольствия сразу же по прибытии в город. - Я вас хочу предупредить: в марте, если этот Президент останется, вы мне до сантиметра доложите (вместе с помощниками, ответственными за область, губернатором), что мы будем делать с Витебской областью. Работает Витебская область - не для праздника сказано - из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук".

"Люди должны здесь жить и работать. Они здесь должны найти свое место и свою заработную плату, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть. Со всем надо определяться: какое поле, какая кормовая база для фермы или комплекса. Но условия должны быть для людей на этом комплексе или на ферме хорошими".

Глава государства предупредил чиновников, чтобы они даже не пытались что-то замусолить: культура земледелия низкая, зябь не поднимается, потери зерновых колоссальные.