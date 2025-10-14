Лукашенко: После прихода к власти администрации Трампа международные отношения стали быстро меняться

Актуальные международные вопросы, роль нашей страны в них, а также развитие белорусско-американских отношений обсудили 14 октября во Дворце Независимости.

На разговор к Александру Лукашенко были приглашены премьер-министр, глава Администрации Президента, госсекретарь Совета безопасности, генеральный прокурор и глава КГБ.

После прихода к власти администрации Трампа международные отношения стали быстро меняться. Президент США занялся решением глобальных вопросов. Трамп проводит политику мира: роль посредника в российско-украинском конфликте, помощь на Ближнем Востоке (прекращен огонь в секторе Газа). Прокомментировал Александр Лукашенко не только позицию хозяина Белого дома, но и не вручение Нобелевской премии мира президенту США.

Александр Лукашенко отметил, что приход в США к власти администрации Дональда Трампа привел к тому, что международные отношения начали очень быстро меняться.

"Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов. Последние события на Ближнем Востоке при всех недостатках (как бы тут ни упражнялись отдельные его противники и политологи) - это решительный и серьезный шаг, который остановил боестолкновение и войну, - подчеркнул белорусский лидер. - Конечно, еще предстоит немало сделать. Делали мы десятилетиями, чуть ли не целый век там порядок наводили. Так ничего и не сделали. Я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства. Может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. Наконец-то люди получат возможность там нормально жить".

Президент Беларуси отметил, что неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. "Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверно, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси предложил выработать алгоритм сотрудничества с США на перспективу

Лукашенко: Мы готовы заключить большую сделку с США

Прогресс в белорусско-американских отношениях заметен. Президент Беларуси предложил выработать алгоритм сотрудничества на перспективу. Важно определить свои приоритеты и красные линии. Развитие отношений с США не должно навредить нашему взаимодействию с Россией, Китаем и другими партнерами. Положительный импульс, по словам Президента, есть и в возобновлении белорусско-американских отношений. В последнее время в Беларусь зачастили спецпредставители Трампа. Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша политика сотрудничества должна осуществляться исключительно в наших интересах.

Александр Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США. "Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, - обратил внимание он. - Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах".

Вместе с тем Беларусь, по словам Президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное. Как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа".



"Заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании - прим. автора), и наши руководители "Белавиа" заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств "Белавиа". И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят, что надо какое-то время для того, чтобы "хвосты" эти ликвидировать. Хорошо", - пояснил Александр Лукашенко.

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил и потенциальную поставку Украине "Томагавков". Ракеты не решат конфликт, а лишь эскалируют ситуацию до ядерной войны, резюмировал Александр Лукашенко. Еще одна важная тема - санкционное давление Запада.

Президент Беларуси отметил и потенциальную поставку Украине "Томагавков"

Лукашенко: Наше дело - видеть свои интересы

"Следует учитывать, что на данный момент в отношении Беларуси со стороны США и их союзников, особенно Европейского союза, продолжают действовать санкции. Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем, - сказал глава государства. - Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле - ничего подобного".

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио заявляли о прекращении финансирования различного рода НПО и прочих "грязных дел". "Но совсем недавно мы об этом узнали, что ничего подобного, - финансирование возобновлено. Это их дело, куда тратить деньги. А наше дело - видеть свои интересы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что тенденция возобновления двустороннего диалога Беларуси и США приобрела "некоторый положительный импульс". Об этом, по его словам, уже говорилось не единожды, а когда придет время, общество об этом будет проинформировано детально. "Наверное, все-таки настало время что-то говорить по этому поводу. Но прежде чем что-то говорить о белорусско-американских отношениях и особенно перспективах этих отношений, я хотел бы сегодня с вами посоветоваться", - обратился Президент к участникам совещания.

По итогам совещания глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал журналистам и про другие темы разговора с Президентом. В частности, речь шла о дальнейших взаимоотношениях с западными соседями.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

"Позиция Президента, вы ее все знаете, мы все ее знаем - соседей не выбирают, тем более мы всегда с уважением относились к своим соседям, какие бы они ни были. Мы никогда не вмешивались в какие-то дела наших соседей, всегда были настроены на то, чтобы находить консенсус. Позиция главы государства остается той же. На этой встрече конкретизирована позиция Республики Беларусь и по переговорному треку с американской стороной, и по отношениям с нашими основными соседями, партнерами. Включая и Францию, и Германию, позиция выработана. Она будет состоять в уважении интересов наших соседей и наших партнеров. Ориентация на наши национальные интересы и на то, чтобы наши партнеры должны тоже наши национальные интересы учитывать. Настроена всегда была позиция главы государства на то, чтобы наши отношения служили не конфронтацией, а служили наоборот на пользу нашим народам, на развитие экономики".