Лукашенко после встречи с Путиным: Есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта и предостерег Владимира Зеленского от угроз ударить по Кремлю. Об этом глава белорусского государства заявил в интервью журналистам по итогам переговоров с Президентом России, сообщает БЕЛТА.

"Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой (улица в Киеве, где расположены украинские органы власти. - Прим. БЕЛТА), что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошие предложения. Мы с Президентом Путиным обсуждали. Я не стану о них говорить, Президент сам скажет. Хорошие предложения. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошие предложения. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже. Они потеряют Украину", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что изначально надо было остановиться, и тогда весь восток был бы украинским, кроме Крыма. "Нет, не остановились - потеряли восток. Сейчас не остановятся (с моей точки зрения - человека, глубоко погруженного в эту ситуацию) - они потеряют всю Украину", - уверен Президент.

Глава белорусского государства рассказал, что его российский коллега ничего не скрывает от него, и президенты во время встречи в том числе по селекторной связи заслушали доклад Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. "Слушайте, на всех фронтах, и особенно на некоторых участках россияне практически захватили крупные населенные пункты. И я так смотрю географически: а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому, чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта. - Прим. БЕЛТА). Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились, - сказал глава государства. - Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным - он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить".

"И, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему (Зеленскому. - Прим. БЕЛТА) сказать", - подчеркнул Александр Лукашенко.