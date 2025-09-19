Лукашенко поставил задачу посеять в Гродненской области все культуры к 1 октября

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc9c8e1-5318-4cc2-bd05-5473cf51f663/conversions/aec3e2b8-f0b8-4dce-8c32-d66365830e64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc9c8e1-5318-4cc2-bd05-5473cf51f663/conversions/aec3e2b8-f0b8-4dce-8c32-d66365830e64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc9c8e1-5318-4cc2-bd05-5473cf51f663/conversions/aec3e2b8-f0b8-4dce-8c32-d66365830e64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc9c8e1-5318-4cc2-bd05-5473cf51f663/conversions/aec3e2b8-f0b8-4dce-8c32-d66365830e64-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Гродненской области все осенние посевные работы должны закончиться до 1 октября. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Слонимский район, пишет БЕЛТА.

"Я удивляюсь (конечно, сдвинули сроки) - везде солома на полях. И даже солома там, где у вас будет под траву", - высказал он нарекание в адрес председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.

На заверения, что солому еще уберут, глава государства отреагировал не менее критично: "Так уберем, но там уже полосы. Там уже трава не взошла. Солому надо убрать. Не уберем солому - невозможно ничего делать на этом поле".

Затем Александр Лукашенко спросил, что посеяно по зерновым.

Юрий Караев доложил, что на данный момент посеяно 30 % площадей. В каждом районе области осталось посеять примерно по 8 тыс. га. "Темпы за последние два дня взвинтили вдвое - по 500 га (ежедневно. - Прим. БЕЛТА) в каждом районе сеем", - сказал он.