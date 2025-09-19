3.64 BYN
Лукашенко поставил задачу посеять в Гродненской области все культуры к 1 октября
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Гродненской области все осенние посевные работы должны закончиться до 1 октября. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Слонимский район, пишет БЕЛТА.
"Я удивляюсь (конечно, сдвинули сроки) - везде солома на полях. И даже солома там, где у вас будет под траву", - высказал он нарекание в адрес председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.
На заверения, что солому еще уберут, глава государства отреагировал не менее критично: "Так уберем, но там уже полосы. Там уже трава не взошла. Солому надо убрать. Не уберем солому - невозможно ничего делать на этом поле".
Затем Александр Лукашенко спросил, что посеяно по зерновым.
Юрий Караев доложил, что на данный момент посеяно 30 % площадей. В каждом районе области осталось посеять примерно по 8 тыс. га. "Темпы за последние два дня взвинтили вдвое - по 500 га (ежедневно. - Прим. БЕЛТА) в каждом районе сеем", - сказал он.
"К 1 октября у тебя все должно быть посеяно. Дальше нечего влазить в посевную. Надо посеять. Но не уберешь солому - не посеешь", - поручил Александр Лукашенко.