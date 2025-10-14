3.69 BYN
Лукашенко поставил задачу разработать алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу определить алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу, но без вреда союзникам и партнерским обязательствам. Такое заявление было сделано в ходе совещания в Минске по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, информирует БЕЛТА.
"С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном, нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем. Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях. Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках", - заявил белорусский лидер.
"Возможно, нам необходимо выработать некий план наших отношений с американцами и решения тех вопросов, которые будут поставлены нами и ими в ходе переговоров. Закрепить это на самом высоком уровне", - добавил Александр Лукашенко.