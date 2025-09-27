Лукашенко потребовал навести порядок в агросекторе Шкловского района

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f547902a-22c7-4558-a98e-5724680dfdf4/conversions/0367d18b-f8c7-4447-8dbb-8d1a09ceed79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f547902a-22c7-4558-a98e-5724680dfdf4/conversions/0367d18b-f8c7-4447-8dbb-8d1a09ceed79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f547902a-22c7-4558-a98e-5724680dfdf4/conversions/0367d18b-f8c7-4447-8dbb-8d1a09ceed79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f547902a-22c7-4558-a98e-5724680dfdf4/conversions/0367d18b-f8c7-4447-8dbb-8d1a09ceed79-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области потребовал добиться порядка в аграрном секторе района и исключить бесхозяйственность, пишет БЕЛТА.

Главе государства подробно доложили об осенних полевых работах в районе, области и по стране в целом. Президент уточнил, как идет уборка картофеля, сахарной свеклы, льна.

Речь зашла о сокращении или увеличении площадей под сахарную свеклу в регионе. Этот вопрос достаточно острый с учетом того, что сахарные заводы в основном работают с близлежащими регионами. В связи с этим возникает проблема доставки свеклы из тех районов страны, которые находятся "на периферии".

"Давайте посмотрим. У нас в центре, на западе четыре сахароперерабатывающих завода. Здесь, на востоке, нет. Но если мы видим (перспективу. - Прим. БЕЛТА), маленький заводик можно тут построить. Мы это умеем делать, это несложное сооружение", - подчеркнул глава государства. При этом, добавил он, должно быть понимание, что этот завод удастся обеспечить свеклой.

Президент указал на недостатки, на которые обратил внимание по пути в хозяйство. В частности, Александр Лукашенко констатировал, что возле дороги растет хорошая кукуруза, в то время как на удалении дела в полях обстоят заметно хуже. Кроме того, заметил глава государства, высота посевов рапса говорит о том, что регуляторы роста там не применялись.

"Не наведем порядок - голодными будем ходить!" - заявил Александр Лукашенко.

Немаловажной темой стал урожай кукурузы в целом по стране. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, кукурузой засеяно около 1 млн 300 тыс. га, большую часть которой убирают на силос. Александр Лукашенко поинтересовался видами на урожай и этой сельхозкультуры.