Лукашенко потребовал навести порядок в агросекторе Шкловского района
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области потребовал добиться порядка в аграрном секторе района и исключить бесхозяйственность, пишет БЕЛТА.
Главе государства подробно доложили об осенних полевых работах в районе, области и по стране в целом. Президент уточнил, как идет уборка картофеля, сахарной свеклы, льна.
Речь зашла о сокращении или увеличении площадей под сахарную свеклу в регионе. Этот вопрос достаточно острый с учетом того, что сахарные заводы в основном работают с близлежащими регионами. В связи с этим возникает проблема доставки свеклы из тех районов страны, которые находятся "на периферии".
"Давайте посмотрим. У нас в центре, на западе четыре сахароперерабатывающих завода. Здесь, на востоке, нет. Но если мы видим (перспективу. - Прим. БЕЛТА), маленький заводик можно тут построить. Мы это умеем делать, это несложное сооружение", - подчеркнул глава государства. При этом, добавил он, должно быть понимание, что этот завод удастся обеспечить свеклой.
Президент указал на недостатки, на которые обратил внимание по пути в хозяйство. В частности, Александр Лукашенко констатировал, что возле дороги растет хорошая кукуруза, в то время как на удалении дела в полях обстоят заметно хуже. Кроме того, заметил глава государства, высота посевов рапса говорит о том, что регуляторы роста там не применялись.
"Не наведем порядок - голодными будем ходить!" - заявил Александр Лукашенко.
Немаловажной темой стал урожай кукурузы в целом по стране. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, кукурузой засеяно около 1 млн 300 тыс. га, большую часть которой убирают на силос. Александр Лукашенко поинтересовался видами на урожай и этой сельхозкультуры.
Глава государства поручил до 3 октября завершить весь сев по югу страны, а по другим областям - до 1 октября.