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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником, объединяющим миллионы физкультурников и спортсменов, тренеров, преподавателей и ветеранов отрасли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что сейчас каждому жителю Беларуси доступны современные объекты для занятий любимыми видами спорта, а физическая активность для многих стала значимой частью повседневной жизни.

"Мы гордимся достижениями белорусских атлетов на крупнейших международных соревнованиях. Ваши победы во славу Родины - наше национальное достояние", - подчеркнул Президент. Он поблагодарил работников отрасли за труд и преданность делу, большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения.