Лукашенко поздравил с 185-летием старейший в Европе аграрный вуз - сельхозакадемию в Горках

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии с 185-летием со дня ее основания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот старейший на территории Европы аграрный вуз - основоположник научного подхода к прогрессивному, грамотному земледелию и животноводству, - говорится в поздравлении. - Славный путь учреждения отмечен яркими научно-практическими достижениями и целым созвездием имен выдающихся выпускников, вписавших немало значимых страниц в историю Беларуси".

Академия сегодня представляет собой не просто комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культурных площадок, а это прежде всего научно-педагогические кадры, вклад которых в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий, агроэкологии, генетики и селекции неоценим, отметил глава государства. "Но самое главное - вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив вуза и впредь сможет эффективно решать поставленные перед АПК задачи по обеспечению продовольственной безопасности, укреплять своими успехами престиж белорусской аграрной науки в мировом образовательном пространстве.

Глава государства пожелал сотрудникам академии доброго здоровья, счастья и благополучия: "Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и новые профессиональные свершения".