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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи и студенчества. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Молодость - это особое время. Время первых серьезных решений и выбора жизненного пути, когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул: "Где бы вы ни нашли приложение своим талантам - знайте, что лишь добросовестный труд каждого из вас обеспечит развитие и процветание Беларуси. Смотрите в мир смело и уверенно. Предпочитайте проторенным дорогам энергию творчества и новых идей. Вам определять стратегию нашего общего завтра".