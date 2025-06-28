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Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи и студенчества
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи и студенчества. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Молодость - это особое время. Время первых серьезных решений и выбора жизненного пути, когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле", - отметил глава государства.
Президент также подчеркнул: "Где бы вы ни нашли приложение своим талантам - знайте, что лишь добросовестный труд каждого из вас обеспечит развитие и процветание Беларуси. Смотрите в мир смело и уверенно. Предпочитайте проторенным дорогам энергию творчества и новых идей. Вам определять стратегию нашего общего завтра".
В этот праздничный день Александр Лукашенко пожелал всем ярких побед и свершений. "Пусть исполняются самые заветные мечты", - отметил глава государства.