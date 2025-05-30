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Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания

Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником - Днем государственности. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Несмотря на то что наши страны входят в разные политические объединения, в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера и с большим вниманием относились к развитию совместных проектов. Уверен, только равноправный диалог способен приблизить нас к полноценной реализации потенциала обоих государств, воплотить стремление белорусов и хорватов к миру в Европе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси