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Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания
Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветанияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7919b-83ab-49da-9456-1b41dbb88318/conversions/334f2dfa-8a90-4239-ac05-20db96fb74f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7919b-83ab-49da-9456-1b41dbb88318/conversions/334f2dfa-8a90-4239-ac05-20db96fb74f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7919b-83ab-49da-9456-1b41dbb88318/conversions/334f2dfa-8a90-4239-ac05-20db96fb74f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7919b-83ab-49da-9456-1b41dbb88318/conversions/334f2dfa-8a90-4239-ac05-20db96fb74f5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником - Днем государственности. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Несмотря на то что наши страны входят в разные политические объединения, в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера и с большим вниманием относились к развитию совместных проектов. Уверен, только равноправный диалог способен приблизить нас к полноценной реализации потенциала обоих государств, воплотить стремление белорусов и хорватов к миру в Европе", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания.