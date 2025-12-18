Лукашенко предложил повысить гибкость системы профессионального образования

В Беларуси в ближайшей перспективе надо сосредоточиться на повышении гибкости системы профессионального образования, заявил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

"В ближайшей перспективе нам надо сосредоточиться на повышении гибкости системы профессионального образования. Корректировка учебных стандартов и планов должна проводиться в сжатые сроки, под нужды заказчиков и требования экономики", - сказал глава государства.

Президент уверен, что необходимо продолжать сокращать сроки подготовки специалистов, но с учетом интенсификации обучения.

"После обеда студенты должны работать в лабораториях, учреждениях, на предприятиях. Тогда и заказчики кадров не скажут, что молодежь не знает реального производства. И копейку какую-то студентам можно платить. Надо только подумать, как это правильно сделать", - сказал Президент.