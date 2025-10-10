Лукашенко предложил представителям СНГ приехать на конференцию по евразийской безопасности в Минске

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa6a9737-46f7-40ad-a077-74ed04209b36/conversions/23b83a01-c4ab-432e-b6ab-5ffcf4465645-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa6a9737-46f7-40ad-a077-74ed04209b36/conversions/23b83a01-c4ab-432e-b6ab-5ffcf4465645-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa6a9737-46f7-40ad-a077-74ed04209b36/conversions/23b83a01-c4ab-432e-b6ab-5ffcf4465645-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa6a9737-46f7-40ad-a077-74ed04209b36/conversions/23b83a01-c4ab-432e-b6ab-5ffcf4465645-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком формате пригласил представителей СНГ посетить Минскую конференцию высокого уровня по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА.

"Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября третьей Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности, - обратился Президент к коллегам по СНГ. - Уважаемые главы государств, очень просил бы вас прислать представителей высокого уровня на эту конференцию".

"Мы очень много говорим, что у нас есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но на уровне глав государств когда мы собирались? Когда мы обсуждали вопросы безопасности? Когда мы, глядя друг другу в глаза, могли сказать то, о чем мы думаем?" - задал закономерные вопросы белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Минская конференция высокого уровня по евразийской безопасности как раз может способствовать такому откровенному диалогу.

III Минская Международная конференция по евразийской безопасности состоится 28-29 октября. В ней ожидается участие политических деятелей, экспертов и аналитиков, представляющих более 30 стран.