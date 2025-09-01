Лукашенко предложил создать исследовательские центры в рамках ШОС

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff6e3bcf-35d4-4a7c-bf51-37cd64561a8d/conversions/51e75a08-4698-4316-9dbc-c7345b83613b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff6e3bcf-35d4-4a7c-bf51-37cd64561a8d/conversions/51e75a08-4698-4316-9dbc-c7345b83613b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff6e3bcf-35d4-4a7c-bf51-37cd64561a8d/conversions/51e75a08-4698-4316-9dbc-c7345b83613b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff6e3bcf-35d4-4a7c-bf51-37cd64561a8d/conversions/51e75a08-4698-4316-9dbc-c7345b83613b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к углубленной промышленной кооперации в рамках "шанхайской семьи" в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате "ШОС плюс", сообщила БЕЛТА.

"Предлагаем развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта", - сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз поблагодарил Китай за огромную помощь по развитию этих перспективных направлений.