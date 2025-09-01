Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко предложил создать исследовательские центры в рамках ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ШОС в Тяньцзине
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к углубленной промышленной кооперации в рамках "шанхайской семьи" в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате "ШОС плюс", сообщила БЕЛТА.

"Предлагаем развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта", - сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз поблагодарил Китай за огромную помощь по развитию этих перспективных направлений.

"Выступаем за создание научно-технологических платформ, исследовательских центров и образовательные обмены в рамках ШОС", - предложил глава государства.

