Лукашенко предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события

Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщает БЕЛТА.

"Меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому мировое сообщество, и прежде всего крупные государства, а еще более прежде всего - Израиль и США, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события", - предупредил белорусский лидер.