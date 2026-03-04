3.74 BYN
Лукашенко предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события
Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщает БЕЛТА.
"Меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет", - сказал Александр Лукашенко.
"Поэтому мировое сообщество, и прежде всего крупные государства, а еще более прежде всего - Израиль и США, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события", - предупредил белорусский лидер.
Обращаясь к послу, Президент спросил, чем в этой ситуации Беларусь может помочь, исходя из той позиции, которую страна заняла по поводу этого конфликта. "Министерство иностранных дел об этом достаточно прозрачно сказало. Это позиция руководства Беларуси и белорусского народа", - добавил глава государства.