Лукашенко: Президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

По итогам саммита СНГ наши российские коллеги из "Первого канала" попросили Александра Лукашенко прокомментировать закрытую часть переговоров, а также решение Нобелевского комитета, который оставил Трампа без премии мира.

У Александра Лукашенко спросили, согласен ли он с решением Нобелевского комитета по вопросу присуждения Премии мира. Как стало известно, ее получила оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, хотя в числе претендентов нередко называли Дональда Трампа.

"Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать", - уверен Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время Нобелевская премия мира присуждалась "вообще лишь бы кому". "Особенно вспомните Президента США (речь о Бараке Обаме, получившем Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года, который вообще ничего не сделал. Стал президентом - получил эту премию", - сказал он.

В то же время, считает Александр Лукашенко, Дональд Трамп немало сделал для мира, а Нобелевский комитет оказал "очень плохую услугу" самому мирному процессу в разных точках мира.

Трамп может обидеться Александр Лукашенко