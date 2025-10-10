3.69 BYN
Лукашенко: Президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира
По итогам саммита СНГ наши российские коллеги из "Первого канала" попросили Александра Лукашенко прокомментировать закрытую часть переговоров, а также решение Нобелевского комитета, который оставил Трампа без премии мира.
У Александра Лукашенко спросили, согласен ли он с решением Нобелевского комитета по вопросу присуждения Премии мира. Как стало известно, ее получила оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, хотя в числе претендентов нередко называли Дональда Трампа.
"Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать", - уверен Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что в последнее время Нобелевская премия мира присуждалась "вообще лишь бы кому". "Особенно вспомните Президента США (речь о Бараке Обаме, получившем Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года, который вообще ничего не сделал. Стал президентом - получил эту премию", - сказал он.
В то же время, считает Александр Лукашенко, Дональд Трамп немало сделал для мира, а Нобелевский комитет оказал "очень плохую услугу" самому мирному процессу в разных точках мира.
Трамп может обидеться
По словам Президента, Нобелевскому комитету следовало дать на перспективу Премию мира главе Белого дома. Таким образом, Дональда Трампа можно было бы "привязать" к мирному процессу. Тем не менее Нобелевский комитет принял "близорукое решение", заключил белорусский лидер.