Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай, мнения экспертов о предстоящем саммите ШОС

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства совершил посадку в Тяньцзиньском международном аэропорту Биньхай.

Именно здесь в ближайшие дни состоится саммит ШОС. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи" и обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания. Президент также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители стран-наблюдателей, международных организаций и высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В условиях эрозии принципов и деятельности многих универсальных международных и субрегиональных организаций, что мы наблюдаем сегодня, мы вместе с нашими партнерами и друзьями вынуждены развивать собственные региональные структуры, пытаясь решить проблемы глобальные, региональные, проблемы современности там, где мы не можем найти консенсуса на каких-то глобальных международных площадках".

По словам министра, ШОС - одна из таких организаций, занимается развитием сразу нескольких направлений сотрудничества. Это вопросы безопасности, которые особенно актуальны для нас на евразийском континенте, а также вопросы экономического и энергетического развития, культурного и гуманитарного взаимодействия.

"Вот на всех этих треках мы сегодня имеем возможность не только нарабатывать какие-то совместные решения, важные для всех стран, входящих в Шанхайскую организацию (это 10 членов и порядка 20 наблюдателей и партнеров), но также на этой площадке решать свои двусторонние вопросы с каждым из этих государств, понимая, что в эту организацию входят фактически единомышленники, которые смотрят на процессы мирового развития одним взглядом и готовы вместе консолидировать свои усилия для того, чтобы наша планета, наш регион был более безопасным, более стабильным и развивался, повышая благосостояние наших граждан", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Саммит станет крупнейшим за всю историю объединения. Приедут более 20 лидеров иностранных государств и более 10 международных организаций. На повестке торговля, инновации, вопросы безопасности. Будут приняты итоговые документы, включая Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС. Опубликовать ее планируют в контексте 80-летия победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией по международным вопросам. Беларусь, напомним, официально присоединилась к ШОС в качестве полноправного участника на саммите в Астане в июле прошлого года. По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине наш Президент примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Дни пребывания Президента Беларуси в Китае будут наполнены переговорами с главами государств. Отдельное внимание вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я думаю, что и этот саммит в Тяньцзине внесет свой весомый вклад в развитие нашего международного сотрудничества с другими странами мира. И участие главы государства в военном параде, который состоится в Пекине, это тоже важная веха, важный момент в строительстве и в развитии наших долговременных всепогодных отношений с Китайской Народной Республикой и другими странами Тихоокеанского региона. Будем работать вместе для того, чтобы улучшить жизнь и ее качество для каждого белоруса".

"ШОС на предстоящем саммите примет декларацию, по сути, дорожную карту, программу на следующее десятилетие, как организация будет развиваться, - отметил главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков. - Я полагаю, будут грамотно расставлены и внешнеполитические акценты, потому что это альтернативная ось: Москва, Дели, Пекин. Треугольник: Индия, Россия, Китай. И если этот треугольник будет наполнен реальным взаимодействием и интенсификацией контактов, то, в общем-то, здесь нам никто уже не страшен. На все вызовы мы вместе с такими союзниками ответим, потому что за нами и демографический потенциал, по сути, большая часть населения планеты соберется в формате ШОС".

Тяньцзинь примет саммит ШОС