Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Нацбанка
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Национального банка. Соответствующий указ № 341 глава государства подписал 23 сентября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Членами правления Нацбанка назначены Денис Горегляд, Татьяна Жданова, Илона Ледницкая, Дмитрий Мурин и Александр Шевко.
Елена Машнина освобождена от должности члена правления Национального банка.