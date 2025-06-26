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Лукашенко призвал поскорее завершить в ЕАЭС формирование общего финансового рынка

Лукашенко призвал поскорее завершить в ЕАЭС формирование общего финансового рынка

Президент Беларуси Александр Лукашенко для развития Евразийского экономического союза и перехода его функционирования на новый уровень призвал в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка. Об этом он заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

"В ЕАЭС 2.0 инвестиции должны пересекать границы, создавая новые возможности. Необходимо в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка: подписать и ратифицировать соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, о взаимном допуске участников финансового рынка", - заявил он.

ЕАЭСЕвразийский экономический форумАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси