Лукашенко призвал поскорее завершить в ЕАЭС формирование общего финансового рынка

Президент Беларуси Александр Лукашенко для развития Евразийского экономического союза и перехода его функционирования на новый уровень призвал в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка. Об этом он заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".