"Бандитов выпускать не будем" - Лукашенко о возможности помилования осужденных в Беларуси
22 августа отвечая на вопросы журналистов, Президент Беларуси Александр Лукашенко, высказался по поводу возможности помилования и освобождения осужденных, сообщает БЕЛТА.
Эта тема, по словам главы государства, затрагивалась в его телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, но очень кратко.
И Президент Беларуси проинформировал, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства. Такая работа ведется на постоянной основе.
Что касается позиции США по этому вопросу и каких-то цифр по лицам, которых якобы нужно освободить, то тут Александр Лукашенко заявил: "Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит. - Прим. ред). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит".