Лукашенко провел переговоры с главнокомандующим Ливийской национальной армией

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко сегодня провел переговоры с делегацией африканской страны во главе с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. У Беларуси и Ливии давние связи.

Александр Лукашенко особо подчеркнул дружественное отношение к стране и ее людям и готовность развивать контакты на благо наших народов. Непростая ситуация в Ливии не помеха для налаживания более тесных связей.

Давно мы не слышали новостей о белорусско-ливийском сотрудничестве. Хоть глобально всегда говорили о традиционно дружественных отношениях между народами. И все же это непростой момент, когда в стране идет непрекращающийся конфликт.

"Ливия, в которой было наше посольство, прекрасно знали ситуацию там, где ресурсы, ископаемые, которые добывались, с большего распределялись на развитие страны, на развитие промышленного потенциала, социально- культурного, социально-образовательного. И сегодня они переживают определенный этап возвращения к нормальной жизни, им как воздух надо поддержка партнеров таких, как Беларусь. Мы тоже на себе испытали в определенной степени массированное воздействие демократизаторскими методами политическими", - заявил Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси.

Называя вещи своими именами - причина ливийского кризиса в том, что сделало НАТО с этой страной в 2011 году. На этот счет Александр Лукашенко неоднократно делал предельно конкретные заявления. Из-за вмешательства альянса страна превратилась в разрушенное государство, откуда на север идут потоки нелегальных мигрантов.

Личность фельдмаршала Хафтара - эпохальная для Ливии. Борьба с исламистами принесла ему популярность, особенно в Бенгази. Его сторонники считают, что он именно тот человек, который сможет вытащить страну из хаоса и восстановить порядок. Символично, что свой визит главнокомандующий Ливийской армией начал с посещения знакового места в Минске, отдав дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Ливии под руководством Хафтара армия осуществила несколько успешных операций.

За тем, что происходит в богатой нефтью и газом африканской стране, пристально следят как соседи в регионе, так и заинтересованные игроки из других континентов. Извечная тема - борьба за ресурсы и территории.

Но любой конфликт - это всегда про судьбы людей. Сейчас мы открываем новую страницу сотрудничества. Там, где надо, Беларусь готова помочь Ливии. В Минск фельдмаршал Хафтар приехал, чтобы обсудить широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в гуманитарной и социальной сферах, а также экономические проекты.

"Господин Хафтар, прошу считать, что Вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о Вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы Вы знали, что мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но Вы должны знать, что мы готовы сделать для Вас все, что Вы увидите полезного в Беларуси", - сказал глава государства.

"Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые Вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Поэтому позвольте Вас приветствовать в Беларуси и всех сопровождающих - членов делегации. Мы готовы к работе", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь Халифа Белкасим Хафтар подчеркнул, что также рад встрече: "Мы очень рады посещать Беларусь. Огромное вам спасибо за приглашение. Мы очень рады и хотим сотрудничать с вами". В Беларуси, по его словам, идет активное развитие различных сфер, а обстановка на протяжении многих лет остается мирной и спокойной несмотря на то, что вокруг Беларуси есть много точек напряжения. Умение сохранять мир и спокойствие, как это делает Беларусь, является примером, к которому стремятся многие другие государства, сказал командующий Ливийской национальной армией. По его словам, мудрое руководство страной сделало из Республики Беларусь высокотехнологичное государство, где обеспечивается производство различной современной техники, в том числе промышленной и аграрной. "Все у вас развивается на высоком уровне", - заявил Халифа Белкасим Хафтар. "Мы очень хотим развивать сотрудничество с вами, чтобы это было взаимовыгодно, на благо двух стран и народов, - сказал высокий гость. - У нас очень большое желание создать стратегическое сотрудничество между нами, господин Президент, на будущее".

Гости из Ливии провели во Дворце Независимости два с половиной часа. Большая часть переговоров прошла за закрытыми дверями, без прессы. В завершение встречи состоялся обмен подарками. Александр Лукашенко передал народу Ливии сертификаты на отечественные тракторы и автобусы.

Далее у фельдмаршала состоялись обстоятельные переговоры с белорусским премьером. Правительство берет на себя все обязательства по выполнению достигнутых договоренностей.

"Несмотря на это, уверен, вы имеете достаточно информации о нашем потенциале в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и других. Я внимательно ознакомился с информацией о Ливии и глубоко восхищен теми усилиями, которые вы прилагаете для развития вашей страны. Беларусь готова стать надежным партнером в реализации ваших амбициозных планов. Мы готовы сегодня обсудить с вами и членами вашей делегации перспективы реализации совместных проектов в таких сферах, как продовольственная безопасность, промышленное развитие, строительство, геологоразведка, образование и так далее", - отметил Роман Головченко.

"Очень рады встрече с Вами и со всеми министрами для обсуждения нашего сотрудничества в интересах наших стран. Позвольте нам рассказать о стремлении развивать двусторонние контакты. Например, проекты в АПК - для зерновых культур. У нас есть огромные территории, запасы воды, климат подходящий. Мы заинтересованы в том, чтобы перенять белорусский опыт в аграрной сфере. Ваши тракторы, другую сельскохозяйственную технику - все это мы можем использовать для аграрного развития Ливии. Потребность в зерновых в Африке, в Европе увеличивается ежегодно, поэтому мы готовы развивать аграрную отрасль и обеспечивать продовольственную безопасность", - поблагодарил Халифа Белкасим Хафтар. Одни придерживаются мнения, что президентские и парламентские выборы в Ливии - это единственный выход из непростой ситуации. Другие активно предлагают помощь извне. Решать судьбу Ливии пытались и на Западе.