Лукашенко провел встречу с Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана

На встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко и Секретаря Высшего Совета нацбезопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана шла речь о вопросах безопасности, экономическом сотрудничестве, работе в международных структурах.

Иранская делегация прибыла с визитом в Минск как раз сразу по завершении участия в переговорах высоких представителей по линии безопасности государств БРИКС. У стран схожие позиции по многим вопросам международной повестки. Минск и Тегеран солидарны и в том, что санкции нужно рассматривать как время возможностей.

Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке, и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем, мы люди опытные - идет информационное противоборство. Может быть, даже с элементами информационных войн. Тем не менее, мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Али Акбар Ахмадиан

"Иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье - погиб ваш Президент. Но вы мужественно прошли этот период, вы избрали нового Президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему Президенту, что мы ждем его в Беларусь", - сказал глава государства.

Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке), у границ Беларуси, в этом европейском регионе, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И, к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают. Александр Лукашенко

Он констатировал, что очень серьезно набирают обороты такие новые организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, полноправным членом которой Беларусь недавно стала. "Хочу в этой связи поблагодарить Иран за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС", - сказал Президент.

По его словам, в нынешней сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности.

Александр Лукашенко передал приглашение Президенту Ирана приехать в Беларусь Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Беларусь. Об этом он заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбаром Ахмадианом, сообщает БЕЛТА. 13.09.2024 11:40

Время и обстоятельства заставили Беларусь и Иран активизировать сотрудничество. В этом плане переломной точкой стал визит Президента Беларуси в Иран в 2023 году. Между странами была подписана дорожная карта, достигнуты договоренности в сферах промышленности, торговли, транспорта и сельского хозяйства. Именно тогда прошла встреча Александра Лукашенко с верховным лидером Ирана, где подчеркивали, что потенциал взаимодействия стран выходит далеко за нынешний уровень.

Согласитесь, что безопасность будет тогда эффективной, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. Потому что это основа, фундамент наших действий, взаимоотношений. Александр Лукашенко

Александр Лукашенко передал приглашение Президенту Ирана Масуду Пезешкиану посетить с визитом Беларусь. По словам белорусского лидера, если иранская сторона примет это предложение, то нужно будет серьезно подготовиться по всем направлениям ко встрече на высшем уровне: "И экономика, и торгово-экономические отношения, и безопасность, и военно-техническое сотрудничество. Запрещенных тем, как я понимаю, между нами нет".

"Главное, я хочу, чтобы вы понимали, Беларусь всегда была надежным партнером Ирана. И мы готовы достойно пройти свой путь", - заверил Александр Лукашенко.

"Я вас очень прошу, чтобы, передавая мои пожелания, поздравления нынешнему новому Президенту, вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана - господину Хаменеи. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним. Притом много-много лет", - сказал Президент Беларуси.

Али Акбар Ахмадиан

Иран и Беларусь всегда были друзьями, и двусторонние отношения близки к союзническим отношениям. Александр Лукашенко во время данных переговоров подчеркнул необходимость продолжения и наращивания этих отношений. И мы увидели его серьезное намерение активизировать связи. Али Акбар Ахмадиан