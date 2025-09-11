3.64 BYN
Лукашенко рассчитывает на активизацию взаимодействия с Эфиопией
Принимая верительные грамоты посла Эфиопии Генета Тешоме Жирру, Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на активизацию взаимодействия с этой страной, информирует БЕЛТА.
"Рассчитываю на скорейшую реализацию договоренностей об активизации взаимодействия, достигнутых с премьер-министром вашей страны на площадке БРИКС в Казани, - обратился к послу Президент. - Это возложено персонально на министров иностранных дел. Нужно принимать дорожную карту и продвигаться по всем направлениям - от технического оснащения сельского хозяйства и до обучения эфиопских студентов в белорусских вузах".
Глава белорусского государства также назвал Эфиопию давним и надежным партнером Беларуси в Восточной Африке: "С уважением наблюдаем за независимым внешнеполитическим курсом эфиопских друзей, понимаем и разделяем вашу принципиальную позицию по ключевым вопросам международной повестки".