Лукашенко рассчитывает на активизацию взаимодействия с Эфиопией

"Рассчитываю на скорейшую реализацию договоренностей об активизации взаимодействия, достигнутых с премьер-министром вашей страны на площадке БРИКС в Казани, - обратился к послу Президент. - Это возложено персонально на министров иностранных дел. Нужно принимать дорожную карту и продвигаться по всем направлениям - от технического оснащения сельского хозяйства и до обучения эфиопских студентов в белорусских вузах".