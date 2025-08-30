Лукашенко: Расширение сотрудничества Минска и Бишкека приносит конкретный результат

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со сылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Вы заслуженно можете гордиться успехами страны в области социально-экономического развития, повышения благосостояния и качества жизни своих граждан", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что за прошедшие десятилетия Бишкек стал значимым партнером Минска, в том числе на интеграционных площадках и в международных организациях. Расширение белорусско-кыргызского сотрудничества на всех уровнях продолжает приносить конкретный и осязаемый результат - рост объемов взаимной торговли, подчеркнул Президент.

"Убежден, что при поддержке наших народов мы сможем приумножить достижения двустороннего взаимодействия по всем ключевым направлениям, реализовать новые успешные проекты", - добавил белорусский лидер.