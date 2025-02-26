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Лукашенко рассказал, будет ли Россия стремиться к развитию отношений с США

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Есть очень важный вопрос, о том, что США пытаются разбить отношения между Россией и Китаем. Генерал Келлог, советник Трампа по Украине, тоже упоминал, что нужно разбить ось отношений между Россией, Китаем, и Северной Кореей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил гипотетическую возможность того, что Россия будет стремиться к отношениям с США и откажется от тесных отношений с Китаем. Свое мнение он высказал в интервью известному блогеру Марио Науфала.

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"В жизни всякое бывает, поэтому я не стану это отрицать. Вполне возможно. Но Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, чтобы разрушить, как вы сказали, некую ось. Путин - человек, который действует в интересах собственного народа. Для него интересы народа превыше всего", - сказал Президент Беларуси.

"Китай - это сосед, Северная Корея - это сосед. Соседи не выбирают, они от Бога. И с ними надо выстраивать нормальные отношения", - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты Америки - это первая в мире высокотехнологичная, богатая страна, которая способна на многое. Россия это понимает и будет стремиться наладить добрые отношения с США.

СШАРоссияАлександр Лукашенко