Лукашенко рассказал, кто должен помочь возродить традиции толоки
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на помощь церкви в возрождении традиций толоки в вопросах благоустройства, и не только в том, что касается религиозных объектов. Об этом белорусский лидер сообщил во время общения со священнослужителями при посещении монастыря в Жировичах, пишет БЕЛТА.
"Надо подключать всех. И прежде всего я очень рассчитываю на церковь, что мы возродим хорошее, доброе с советских времен, когда мы не деньги просили, а толокой все собирались и кое-что делали. Я уверен, что здесь много людей, которые готовы подключиться", - сказал глава государства.
Он призвал, чтобы в этом вопросе священнослужители действовали более активно и в одном ключе с властями. "Мы из этого будем исходить", - заявил Александр Лукашенко.
"Если мы не сделаем, какими бы наши дети святыми ни были, какая бы молодежь у нас хорошая ни была, без нас уже никто не сделает", - добавил Президент.