Лукашенко рассказал, кто должен помочь возродить традиции толоки

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b0d84a-a555-4302-a95c-7cd90e4ac638/conversions/78f3fcb3-b59e-4be3-b905-7ded23c0d76a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b0d84a-a555-4302-a95c-7cd90e4ac638/conversions/78f3fcb3-b59e-4be3-b905-7ded23c0d76a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b0d84a-a555-4302-a95c-7cd90e4ac638/conversions/78f3fcb3-b59e-4be3-b905-7ded23c0d76a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b0d84a-a555-4302-a95c-7cd90e4ac638/conversions/78f3fcb3-b59e-4be3-b905-7ded23c0d76a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на помощь церкви в возрождении традиций толоки в вопросах благоустройства, и не только в том, что касается религиозных объектов. Об этом белорусский лидер сообщил во время общения со священнослужителями при посещении монастыря в Жировичах, пишет БЕЛТА.

"Надо подключать всех. И прежде всего я очень рассчитываю на церковь, что мы возродим хорошее, доброе с советских времен, когда мы не деньги просили, а толокой все собирались и кое-что делали. Я уверен, что здесь много людей, которые готовы подключиться", - сказал глава государства.

Он призвал, чтобы в этом вопросе священнослужители действовали более активно и в одном ключе с властями. "Мы из этого будем исходить", - заявил Александр Лукашенко.