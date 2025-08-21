Лукашенко рассказал о предстоящем визите в Китай и встрече с Си Цзиньпином

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c22fb00-a628-4b9b-a84f-0bcf3165f817/conversions/aaa291ed-bf80-4cb2-9654-dfa6232e7d32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c22fb00-a628-4b9b-a84f-0bcf3165f817/conversions/aaa291ed-bf80-4cb2-9654-dfa6232e7d32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c22fb00-a628-4b9b-a84f-0bcf3165f817/conversions/aaa291ed-bf80-4cb2-9654-dfa6232e7d32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c22fb00-a628-4b9b-a84f-0bcf3165f817/conversions/aaa291ed-bf80-4cb2-9654-dfa6232e7d32-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем предстоящем визите в Китай и встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином. Соответствующее заявление глава государства сделал 21 августа на совещании по вопросу ракетного производства, сообщает БЕЛТА.

Говоря об актуальности повестки мероприятия, на котором нужно определить пути дальнейшего развития ракетостроения в стране с учетом форм и методов ведения боевых действий в современных условиях, Президент обратил внимание на еще один значимый аспект.

"Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад в Пекине, которые пройдут в конце августа - начале сентября.

"В конце августа у нас состоится в Тяньцзине саммит ШОС, а чуть позже, 3 сентября, мы торжественно будем отмечать Победу в мировой антифашистской войне - проводим парад. Я сердечно приглашаю и буду рад Вас видеть", - сказал китайский лидер на встрече с белорусским коллегой в июне этого года.

Масштабный парад, на котором армия Китая представит находящуюся на вооружении военную технику, а также новые передовые вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, танки и беспилотные системы, состоится 3 сентября. Торжественное мероприятие пройдет по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.