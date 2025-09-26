Лукашенко рассказал о вариантах размещения новых атомных мощностей в Беларуси

"Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - сказал глава государства.