Лукашенко рассказал о вариантах размещения новых атомных мощностей в Беларуси
Беларусь пока окончательно не определилась, где именно строить дополнительные атомные мощности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам в Кремле по завершении переговоров с Президентом России, сообщает БЕЛТА.
"Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что президенты дали необходимые поручения правительствам двух стран. "Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Президент.